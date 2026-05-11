スヌーピーデザインのアイマスクは夏にぴったりなひんやりタイプ！アロマの香りにも癒やされる
これから気温が上がっていくにあたり、取り入れたいのがクールアイマスク。「グローバルプロダクトプランニング」から発売された、スヌーピーデザインの「ピーナッツ クールアイマスク」は、清涼成分で目と目元をじんわり冷ます癒やしの涼感グッズだ。ミントティーとピーチソルベの2種類の香りがあり、好みの香りに包まれながらリラックスタイムを満喫できる。
【写真】スヌーピーデザインのクールアイマスクのキュートすぎるデザインを見る
「ピーナッツ クールアイマスク 2枚」(各550円)は、パッケージや個装だけでなく、アイマスク本体もスヌーピーのデザインというとびきりかわいいアイテム。ミントティーとピーチソルベの2種類から選べて、それぞれ小分け個装されたアイマスクが2枚入り。
もっとたくさん欲しい！という人は「ピーナッツ クールアイマスク アソート6枚」(各1320円)がおすすめ。こちらはミントティーとピーチソルベが3枚ずつ、全6枚入りのセットで、“イエロー”と“ハッピー”とデザイン違いの持ち手付きボックスに封入された豪華版。
ほてりを感じたときやクールダウンしたいとき、さらにはリフレッシュしたいときに重宝するアイテム。デザインがおしゃれだから、ちょっとしたギフトにもぴったりだ。
以上のアイテムは、GGP公式オンラインショップの「Beauwell」などで販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「ピーナッツ クールアイマスク 2枚」(各550円)は、パッケージや個装だけでなく、アイマスク本体もスヌーピーのデザインというとびきりかわいいアイテム。ミントティーとピーチソルベの2種類から選べて、それぞれ小分け個装されたアイマスクが2枚入り。
もっとたくさん欲しい！という人は「ピーナッツ クールアイマスク アソート6枚」(各1320円)がおすすめ。こちらはミントティーとピーチソルベが3枚ずつ、全6枚入りのセットで、“イエロー”と“ハッピー”とデザイン違いの持ち手付きボックスに封入された豪華版。
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