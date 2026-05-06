ビアードパパ新作♡ミルフィーユシューに苺の贅沢限定フレーバー登場

サクサクを超えた“パリパリ食感”で話題のビアードパパのミルフィーユシューに、待望の新作が登場♡2026年5月限定で発売される「プレミアム苺ミルフィーユシュー」は、見た目も味わいも華やかなご褒美スイーツ。苺の甘酸っぱさと軽やかな食感が重なり合う、この時期だけの特別な美味しさを楽しんでみてはいかがでしょうか♪

苺が主役の贅沢ミルフィーユシュー

今回初登場する「プレミアム苺ミルフィーユシュー」は、何層にも重なるデニッシュ生地に苺の魅力をたっぷり詰め込んだ一品。

プレミアム苺ミルフィーユシュー



価格：390円（税込）

苺チョコと苺顆粒をトッピングした華やかな見た目に、果肉感あふれる苺クリームをイン。サクッ、パリッとした軽快な食感とともに、苺の豊かな香りが広がります。

ビアードパパならではの“できたて 作りたて”の美味しさを、より贅沢に楽しめる限定商品です。

販売期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

販売店舗：全国のビアードパパ

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定番人気のミルフィーユシューも登場

同時発売される「ミルフィーユシュー（カスタード）」も見逃せません♪

ミルフィーユシュー（カスタード）



価格：300円（税込）

特殊製法のデニッシュ生地で包んだシューは、まるでミルフィーユのような層が特徴。中にはなめらかなカスタードクリームがたっぷり詰まっており、“音までおいしい”食感がクセになる一品です。

販売期間：2026年5月1日（金）～6月16日（火）

販売店舗：全国のビアードパパ

今だけの特別な味わいを楽しんで

ビアードパパのミルフィーユシューは、店舗で一つひとつ手包みして焼き上げるこだわり製法。だからこそ味わえる、軽やかで奥行きのある食感が魅力です。

今回の苺フレーバーは母の日ギフトにもぴったりで、ちょっとした贈り物や自分へのご褒美にもおすすめ。

心ときめく春のご褒美スイーツ♡

苺の甘酸っぱさとミルフィーユの軽やかな食感が織りなす、ビアードパパならではの贅沢スイーツ♡期間限定の特別な味わいは、今しか出会えない魅力が詰まっています。

日常のちょっとしたご褒美や、大切な人とのティータイムに。心がふわっと華やぐひとときを、ぜひ楽しんでみてください♪