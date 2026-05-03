グラニフは、2026年5⽉12⽇（⽕）より、漫画『怪獣8号』とのコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内⼀部店舗にて発売する。2020年から2025年まで『少年ジャンプ+』で連載された、松本直也⽒によるバトル漫画『怪獣8号』。累計発⾏部数1900万部（※電⼦版含む）を突破しており、現在は全16巻が発売中。舞台は、怪獣発⽣率が世界屈指の⽇本。防衛隊