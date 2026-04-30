正式に対戦が発表された3月6日の会見でのふたり。約1年前の年間表彰式で井上（左）が闘いを呼びかけて中谷（右）がそれに応え、お互い無敗のまま約束の対決の日がやって来た絶対王者・井上尚弥（大橋）と、彼に挑むことのできる唯一の日本人選手として注目されてきた中谷潤人（M.T）。待望されていたふたりの対決が、ついに実現！この闘いが持つ意味とふたりの素顔、さらに両陣営の戦力分析から試合展開の予想まで、徹底解説する。