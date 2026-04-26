夫が無精子症と診断され、自然妊娠をあきらめた夫妻は「特別養子縁組」で実子を迎え入れた。子どもと対面するまでの日々や思い、特別養子縁組についての情報を多くの人々に知ってほしいとブログ「特別養子縁組日記」をスタートしたあきママ(@aki_engumi)さん。今回は『息子がいい子すぎて辛い』を紹介するとともに、特別養子縁組についての思いをあきママさんにインタビューした。【漫画】「特別養子縁組」で迎えた息子がいい子す