24日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンをもって元日本代表オポジットの清水邦広（39）が現役を引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 福井県出身の清水は福井工業大学附属福井高校を卒業後、2005年に東海大学へ進学。大学在学中の2007年に日本代表へ初選出された。その後は長きにわたり日本代表のエースとして活躍し、2008年の北京オ