2026年4月10日から12日まで幕張メッセで開催されたオートモビルカウンシル。国内外の歴史あるクルマが集結した希少な空間でしたが、今回はホンダブースで展示した初代NSXのレストアプロジェクトについて、その経緯や内容を担当者に聞いてみました。 【画像】初代NSX。あのころの走りを復活させる復刻パーツ供給＆レストア事業 ■圧倒的に高いNSXの残存率 －ーまず、今回展示している「Hond