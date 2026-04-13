服はきちんとサイズを選んでいるはずなのに、なぜか少し古く見える。逆に、シンプルなコーデなのに今っぽく見える人もいます。その差を分けているのが、“サイズ感”というシルエットの設計。ぴったりもゆとりもどちらも間違いではありませんが、今のバランスをどう取り入れるかで見た目の印象は大きく変わるのです。ぴったりサイズは“整う”が、詰まって見えることも体にフィットするぴったりサイズの服は体のラインがきれいに出