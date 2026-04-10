NHK夜ドラ『ラジオスター』で小野さくら役を担当する常盤貴子のインタビューコメントが公開された。 参考：福地桃子、『ラジオスター』の衣装には私物も？「カナデが着ているものの変化にも注目」 本作は、能登を舞台に、予算もない、スタジオもない、電波もない中で、傷ついた町を明るくするためにラジオパーソナリティーとなった主人公・柊カナデと、名もなき市民たちがスターにな