作りおきの工夫も満載 メイン料理のサイドメニューにもなり、おつまみにもなる「マカロニサラダ」の作りおきレシピをご紹介。味付けに使うのはマヨネーズだけじゃありません。下味にフレンチドレッシング、スパイシーなカレーなど、個性豊かな顔ぶれが揃いました。 フレンチドレッシングで下味をつけるかつお節を使って水分カットカレー粉を使ってスパイシーに仕上げるあっさりしょうゆ味忙しい日も大助かり！ ご飯のおかずには