看護師と助産師は、どちらも医療現場で活躍する専門職です。同じ看護職であるため、収入や業務に大きな違いはないと考えている人もいるでしょう。 しかし、実際にはケアの対象や、資格を取得するまでのルートに違いがあります。担う役割によって、得られる給与の傾向も変わるようです。 将来の進路を検討する際は、それぞれの年収や専門性の違いを把握することが重要です。自身の適性を判断し、納得できる道を