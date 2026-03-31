猫の『仮病っぽい』仕草4選!!その真意とは？ 実は猫も仮病に似た『仮病っぽい仕草』をすることがあるのです。 今回はその代表的なものを4つ紹介いたします。合わせて行動の意味や対処法、仮病と病気の見分け方についても解説していきます。 1.足を引きずる 猫は学習能力が高い動物です。過去に足を怪我した家族や猫がいる場合、足を引きずると気にかけてもらえると学習してしまうことがあります。その結果、欲求不満や