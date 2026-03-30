いま注目の“カフェインレス”を実践する場合の心構えとは。カフェインを適切に摂ることで、日々の不調からの脱却を目指して。Check！不調のサイン□ 頭痛や倦怠感□ カフェイン入り飲料をやめたくてもやめられない□ イライラする□ 緊張や不安を感じるカフェイン摂取量はコントロールするもの時間栄養学が専門の理学博士・田原優さんによると「カフェインは効果的に用いるのがいい」そう。「カフェインが多く含まれるのは、コー