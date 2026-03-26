LANEIGE（ラネージュ）が、夜用リップケア「リップスリーピングマスク」の春夏限定フレーバー「レモンソルベ」を、2026年4月18日（土）よりロフトにて先行発売し、5月1日（金）より順次全国発売する。■爽やかな香り人気アイテムに、春夏限定フレーバーが仲間入り。みずみずしく軽やかなレモンシトラスの香りが広がり、寝ている間のリップケアタイムをより快適で楽しみなひとときへ導く。爽やかさとやさしい甘さを感じる香りが、春