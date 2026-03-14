晩ご飯のことで大喧嘩する夫婦【漫画】本編を読む→晩ご飯のことで大喧嘩する夫婦だが…！mamagirlにて2026年2月に『はぁ？育児ごときで疲れてるだって？こっちは仕事で疲れてんだよ！』が公開されて、注目を集めている。本作はSNSでこのような投稿を多く見かけたことがきっかけで制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、夫婦が晩ご飯のことで喧嘩するシーンなど