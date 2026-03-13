大分県別府市の亀の井バスが、県内のバス会社で初めてクレジットカードを使った決済システムを導入し、記念のセレモニーが行われました。 【写真を見る】亀の井バスが「クレカ決済」導入インバウンドの利便性向上へ大分 セレモニーでは亀の井バスの関係者らがテープカットをし、新システムの導入を祝いました。亀の井バスで利用できるようになるのは、クレカ乗車と呼ばれるシステムです。これまで45