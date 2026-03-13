大分県別府市のAPU＝立命館アジア太平洋大学で13日、留学生ら800人余りが卒業の日を迎え、新たな人生のステージへ一歩を踏み出しました。 【写真を見る】APUで卒業式留学生ら807人が門出、新設学部からも初の卒業生大分 APUでは、この春42の国や地域からの学生807人が卒業を迎えました。式では米山裕学長が「希望をもって世界へ踏み出してください」とはなむけの言葉を贈りました。 今年は2023年に新設されたサステイ