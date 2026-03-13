大分県日出町の土葬墓地問題をめぐり、町議会は住民から出されていた「埋葬は火葬のみ」とする条例改正を求める請願について13日採決を行い、反対多数で不採択としました。 【写真を見る】イスラム土葬墓地問題「火葬限定」請願また不採択見えない解決への着地点大分・日出町 今回の請願は、公衆衛生や環境保全の観点から「埋葬は火葬のみ」とするよう条例の改正を求めたものです。13日の本会議では議員から「地域の中で具体