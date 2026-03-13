大分日産自動車の橋本仁社長と日産プリンス大分販売の舘内哲社長が県立図書館を訪れ、アマチュア作家を対象にした童話と絵本のコンテストで大賞を受賞した作品を贈りました。 【写真を見る】自動車販売店が童話と絵本を県立図書館に贈呈大分 童話大賞を受賞した作品は「春風の魔法使い」で、主人公と中国からの転入生との漢詩を通じた交流を描いています。また、絵本大賞を受賞した「うらがわともだち」は主人公が安心できる居