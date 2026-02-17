スキンケアブランドYunthから、“生”美容液発想のシートマスク「Pure Mask」シリーズ全3種が登場。2026年4月1日（水）より全国発売、3月3日（火）よりバラエティストアで先行発売されます。ブランド史上最大量*1のキー成分を配合し、毎日のケアを格上げする注目のシートマスクです。*1 2026年3月時点Yunth商品におけるそれぞれの成分（アスコルビン酸、レチノール、アゼライン酸）において 肌悩み