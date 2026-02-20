中日の絶対的クローザー松山晋也投手が２０日、「左脇腹の筋損傷」のため、沖縄・北谷での春季キャンプを切り上げ、名古屋に戻った。「自分の体に人一倍気をつけてる男が気になる部分があるってことで、調べてもらったら、脇腹の損傷が見つかった」と、井上監督が明かした。松山は、１６日にインフルエンザと診断されて、ホテルで静養。１９日から復帰し、別メニューで調整していたが、練習中に違和感を訴えて、練習を切り上げ