【新華社東京2月18日】国際通貨基金（IMF）は17日、日本の経済審査に関する報告を発表し、日本政府に対し、日銀の独立性を維持し、財政拡張を抑制し、消費減税による生活支援を避けるべきだと警鐘を鳴らした。今回の発表は折しも日本の国会の首相指名選挙と重なった。ロイター通信は、市場は高市早苗首相が日銀の追加利上げに反対するかどうかや、高市氏が掲げた「食料品消費税ゼロ」の公約に注視していると報じた。金融政策