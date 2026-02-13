2月に入り、中国の旧正月・春節を含む長期休暇に伴う帰省ラッシュが始まった。国内旅行者数は過去最多の約95億人に上るとみられる。低迷する経済を盛り返す起爆剤になるかと思いきや、前編記事『95億人大移動の春節でもカンフル剤にならず…富裕層もダメ、製造業もダメ、八方ふさがりの中国経済の実態』で見てきたように、厳しい状況が変わらず続いている。EVコスト急増気がかりなのは、人工知能（AI）ブームのあおりを受けて、電