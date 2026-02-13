ベネズエラやグリーンランドに対するトランプ大統領の強権的な振る舞いが続くなか、アメリカ国内でトランプ政権を支える宗教右派「福音派」の人々はどのように受け止めているのか。ベストセラー『福音派終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）著者で立教大学文学部キリスト教学科教授の加藤喜之氏に、ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の第2回。第1回から読む）【写真を見る】著者・加藤喜之氏が語