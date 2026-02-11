「嫌な家」とは？【漫画】本編を読む郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。それが仕事なので、郵便物がある限り「あの配達先には行きたくない」とはなかなか言えない。しかし配達をしていると、まれに「嫌な感じ」のする住宅に遭遇することがあるという。遠くから見ただけでも背筋がゾッとし、近づけば震えだけでなく頭痛もひどくなる…そんな物件が!!これは霊感のある郵便配達員が実際に経験した、かな