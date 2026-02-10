レブロンが、人気の「グリマー」シリーズから、唇をうるおいで満たしながらぷくちゅるな唇へ導くバームタイプのリップケアアイテム『レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク』（全6色）を2026年2月19日（木）より数量限定で発売する。■2WAYリップケアほのかな発色とツヤ感で、日常使いのリップバームとしても、集中ケアのリップマスクとしても使える2WAY仕様。フルーツやスイーツにインスパイアされたカラー展開で、