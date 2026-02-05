誕生日や記念日、ふと惹かれる数字……ラッキーナンバーを身につけるだけで、そっと背中を押してもらえるような、不思議な安心感が生まれるもの。そんな“数字が持つ力”にフォーカスしたジュエリーブランドが「No.（ナンバー ドット）」。2024年秋にデビューし、感度の高いジュエリーラバーの間で注目を集めています。クリエイティブ・ディレクターを務めるのは、ジュエリー業界歴約30年、日本ジュエリー協会（JJA）常任理事でも