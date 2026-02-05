ドジャース・大谷翔平投手の自著「ＤｅｃｏｙＳａｖｅｓＯｐｅｎｉｎｇＤａｙ」が４日（日本時間５日）、米アマゾンのＢｏｏｋランキングでトップ１０入りした。発売からわずか１日で異例のスピードだ。専門書などさまざまな分野で構成される米アマゾンのＢｏｏｋランキング。前日の発売からわずか１日で９位にランクインした。「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓＤｏｇＢｏｏｋｓ」の分野では１位を獲得。ユーザーの評価も５段