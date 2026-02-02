子どもの晴れ舞台である卒業式や入学式を迎えるにあたって、頭を悩ませるのがセレモニーコーデ。普段着はミスマッチだけれど、カチッと真面目に振れすぎるのも華が足りない……と迷ってしまったら、【LEPSIM（レプシィム）】のセレモニーアイテムとコーデを参考にしてみて！ きちんと感と今どきのこなれ感を両立させたスカートやジャケットが、特別な日の思い出をきっとおしゃれに彩ってくれるはず