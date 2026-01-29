トランプ米大統領が韓国に対する関税を25％に引き上げると明らかにした中、金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源部長官が28日（現地時間）、緊急訪米した。金長官は「韓国の立法進行状況について米国側の誤解がないよう説明する」と明らかにした。金長官はこの日、ワシントン近郊のダレス国際空港で韓国の記者らに対し「29日午後にラトニック米商務長官に会う予定」とし、このように述べた。続いて「米国側が国内の立法進行状