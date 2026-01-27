マクドナルドは、1月26日から1月30日限定で、平日お昼限定のランチセット「ひるまック」の「マックフライポテト」と「ドリンク」をそれぞれMサイズからLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを実施しています。5日間限定でお得キャンペーン！期間中は、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズが、それぞれ無料でLサイズにサイズアップできます。「ひるまック」は、平日ランチタイム限定で人気の定番