DeNAは22日、2026年春季キャンプ『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』のファンサービスコンテンツ第3弾の決定を発表した。昨年11月に開催した『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』との連動企画や、キャンプ地である宜野湾と嘉手納をめぐるスタンプラリー、沖縄限定デザインが楽しめる「GINOWAN PHOTOBOOTH」や昨年好評だった「どこから来たんですかボード