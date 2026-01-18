日本全国でも数少ない“チャーハン専門店”が、焼津さかなセンター内にNew open!その中でも、焼津の海鮮を主役にその時期に生でもおいしい魚介をあえて火入れすることで引き出されるうまみと香ばしさにこだわります。定番9品に季節限定2品、焼きめしの味は4種からえらべ、組み合わせは全36通り。訪れるたびに違うおいしさに出会える、唯一無二の新感覚･海鮮チャーハン専門店とは!? 【定番･看板メニュー】