日本ハムに６年ぶりに復帰する有原航平投手が１３日、エスコン内で入団会見を行った。古巣復帰を決めた有原は「またここでプレーできるということが本当にうれしいですし、優勝に向かって早くプレーしたいなというワクワクした気持ちです」。復帰の決め手を聞かれ「（球団側から）優勝を目指していくために、有原の力が必要だということを言って頂きましたし、チームとして優勝を取りにいく中で必要だと、たくさん伝えて頂いた