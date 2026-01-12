プロ野球・巨人の甲斐拓也選手が地元の大分市でトークショーに参加し、ファンと交流しました。 【写真を見る】巨人・甲斐拓也が大分でトークショー「キャッチング論」山瀬慎之助とともに熱弁 このイベントは大分市出身の巨人・甲斐拓也選手の自主トレに合わせて開催されました。 11日は甲斐選手と、同じく巨人の捕手・山瀬慎之助選手も参加しました。2人は失点を抑えるキャッチング方法などテクニッ