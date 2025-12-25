·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤¬2025Ç¯12·î24Æü¤Ë·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖReHacQ¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÅö»þ´´Éô¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç½½¿ô²óÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ñµÄ¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡×9·î24Æü¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë»ÔÌò½ê´´Éô¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¾®Àî»á¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤À¤Ã¤¿¤È