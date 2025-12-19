イラストレーターのむしょこさんの漫画「ヨーロッパクリスマスあるある」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む海外で生活している作者。ヨーロッパでは、クリスマスの迎え方や過ごし方が、少し日本とは異なっていて…という内容で、読者からは「これはマジで共感！」「国や土地柄で、けっこう特色ありますよね」などの声が上がっています。恋人イベントじゃない！ヨーロッパでは