巨大サプライヤーの変遷2025年12月16日、ホンダは大手サプライヤーであるAstemo（アステモ）の株式を日立製作所から追加取得し、連結子会社にすると発表しました。これによりホンダの出資比率は61％となり、経営の主導権を握ることになります。ケーヒンやショーワなどの統合で生まれたメガサプライヤーは、ホンダ主導の下で新たなフェーズに入ります。