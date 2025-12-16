ホリデーシーズンが近づくたび、心の奥にそっと灯る“自分だけの輝き”。チャールズ&キースのHOLIDAY2025COLLECTIONは、そんな静かな瞬間に寄り添うコレクションです。華やかさがあふれる一歩手前、まだ誰にも気づかれていない内側の光を、美しいバッグやシューズに落とし込みました。日常から特別な夜まで自然に溶け込む洗練された輝きは、この冬の装いを上品に格上げしてくれます♡ 静