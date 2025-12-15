記事のポイント ブラックフライデー初動は好調で、経済不安のなかでも消費者の支出意欲は依然として強いことがデータから示された。 ホリデーのビューティ購買では、価値と贅沢の両立が重視され、インフルエンサーやAIによる推薦が購買決定を左右している。 フレグランスがもっとも強いカテゴリーとして浮上し、セルフギフティング需要と価格競争力が重要性を増している。 2025年の大半を揺るがした経済的不確実性にもかかわらず、