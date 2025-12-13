セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズより、生パスタを使用した冷凍食品「金の3種きのこクリーム」(税込462.24円)、「金のボロネーゼ」(税込494.64円)、「金の蟹トマトクリーム」(税込494.64円)の3品を、12月16日(火)より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。生パスタはデュラム小麦を100%使用し、高圧で押し出す「オリジナル製法」を採用した。これにより力強いもっちり食感を実現。また、急速冷凍技術