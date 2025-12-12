「朝は整えたのに、夕方には髪が広がってしまう…」「旅行先でもいつものスタイリングをしたい！」そんな願いを叶えてくれるのが、agetuya（アゲツヤ）から登場した話題の“コードレスブラシアイロンプラス”。テレビショッピングで開始18分で完売した実力派が、ついに全国の家電量販店やドンキホーテでも手に入るようになりました。乾燥が気になる季節も、外出先でも、さっととかすだけでサロン級の仕上がりに♡