【ヘアアイロン×agetuya】旅先でも使えるコードレスブラシアイロンプラス

「朝は整えたのに、夕方には髪が広がってしまう…」「旅行先でもいつものスタイリングをしたい！」そんな願いを叶えてくれるのが、agetuya（アゲツヤ）から登場した話題の“コードレスブラシアイロンプラス”。テレビショッピングで開始18分で完売した実力派が、ついに全国の家電量販店やドンキホーテでも手に入るようになりました。乾燥が気になる季節も、外出先でも、さっととかすだけでサロン級の仕上がりに♡

旅先でも使える着脱式バッテリー設計



本商品最大の特徴は、飛行機に持ち込み可能な着脱式リチウムイオン電池。航空法規制に配慮した構造で、国内外の旅行でも普段どおりのスタイリングが叶います。

コンパクトで約250gと軽量なため、荷物の多い旅行カバンでもストレスなくINできるのが嬉しいポイント。

好きな場所で気軽に使えるヘアアイロンは、アクティブに過ごしたい女性の強い味方です。

USB Type-C対応で、モバイルバッテリーからの充電も可能。フル充電で約35分使用でき、湿気で広がった髪やボリュームダウンなど、急なヘアトラブルもその場で解決できます。

さらに、立ち上がりは約100～120秒。忙しい朝の味方としても優秀♪外出先での“ちょっと直したい”を叶える、頼れる一本です。

とかすだけでまとまる♡トリプルイオンホール搭載



ブラシ型なので、難しいテクニックは不要。「とかすだけ」で自然にまとまり、サラサラの仕上がりへ導きます。

くせ毛や広がりやすい髪の悩みには、トリプルイオンホールのマイナスイオンが効果的。また根元の立ち上げも簡単に行え、ふんわり感のある立体的なスタイルも思いのまま。

5段階の温度調節（120～210℃）で、髪質に合わせたケアが可能です。

毎日の“キレイ”をもっと自由に楽しもう



コードレスでどこでも使えて、飛行機の持ち込みにも対応。さらに価格は10,980円（税込）と手に取りやすいのも魅力的です。

ブラック・ホワイト・ピンクの3色展開で、持っているだけで気分が上がるデザインも嬉しいですよね♡

忙しい毎日でも、外出先でも、自分らしいスタイルを楽しみたい方にぴったりの一本。新しい季節の相棒として、agetuyaの「コードレスブラシアイロンプラス」を取り入れてみて♡