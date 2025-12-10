ホテルの宿泊客に一番やってほしくないことについて、ホテルリリーフなんば大国町（大阪市浪速区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】「えっ…」これがホテル宿泊時の“NG行為”です！公式TikTokアカウントでは「ホテルスタッフが一番やってほしくないこと」というタイトルの動画を公開。この動画では、ホテルの宿泊客に扮したスタッフが登場し、「今ホテルにいるから泊まりに来いひん？」「バレんかったら