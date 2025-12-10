横浜FCの元日本代表MF中村俊輔コーチ（47）が、今季限りでクラブを退団することが9日までに分かった。複数の関係者によれば、現役引退の翌23年から結んだ3年のコーチ契約が、今年限りで満了。その間、今季も含めてチームをJ2に2度降格させた責任を重く受け止めているようで、クラブ側と来季以降の話し合いを重ねた中で、双方合意により、契約を延長しないことが決まったという。近日中にも正式に発表される見通しだ。約6年半に