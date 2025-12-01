◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）１０試合が行われ、鹿島は途中出場のＭＦ松村優太（２４）のゴールを守り抜き、１位の座を明け渡さなかった。優勝争いは６日の最終節までもつれ込むことになり、１１年以来２度目の頂点を目指す柏は史上５例目となる最終節での逆転Ｖ、鹿島は９年ぶり９度目制覇を狙う。最終節で鹿島は横浜Ｍ、柏は町田をホームに迎える。＊＊＊勝利への、優勝への執念