千葉県の船橋駅近くの二つの宝くじ売り場で、わずか１１日間に３本の１等当たりくじが出た。当選金は前後賞合わせて約２０億円。店舗運営会社の担当者は「こんな短期間に大当たりが続くなんて聞いたことがない」と驚いている。「チャンスセンターシャポー船橋店」では、１０月２３日に抽選が行われた数字選択式宝くじ「ロト６」で１等２億３９３７万円、その１０日後の今月２日に結果が発表されたスポーツくじ「第１５８３回Ｍ