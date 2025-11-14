Appleが「ミニアプリ」を対象として、App Storeで配信されるアプリ内で発生した課金に対する手数料、通称「Apple税」を通常の30％から15％に引き下げる「Mini Apps Partner Program」の展開を発表しました。Mini Apps Partner Program - Apple Developerhttps://developer.apple.com/programs/mini-apps-partner/App StoreのMini Apps Partner Programの導入 - 最新ニュース - Apple Developerhttps://developer.apple.com/jp/news