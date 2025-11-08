ルイ・ヴィトンのアイコンバッグ「アルマ」と「カプシーヌ」に、上品さとモダンな輝きを融合させた新作が登場しました。柔らかなモノグラム・アンプラント レザーを使用したアルマ、そしてバイカラーのインフィニティ・チェーンをまとったカプシーヌ。それぞれのバッグが纏うパリのエレガンスは、持つ人のスタイルに永遠の気品を与えます。今季のルイ・ヴィトンが贈る、芸術的な一品をチェックして