まるで魔法のように髪を解きほぐす英国発のヘアケアブラシブランド「タングルティーザー」から、新モデル「エクストラ ジェントル」が登場します。抜け毛や切れ毛など“大人髪ならではの悩み”に寄り添うこのブラシは、やさしく髪を整えながらも仕上がりの美しさを叶える新構造が魅力。やさしさと機能性を兼ね備えたブラッシング体験で、日々のヘアケアがもっと心地よくなるはずです。 タングルティーザー